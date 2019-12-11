Горячие точки века: «генеральное сражение» с США

Горячие точки XXI века: какой будет война России и США

В генеральном сражении XXI века будут участвовать Россия, США, Китай и Япония, считает российский военный эксперт. Он представил несколько вариантов боевых столкновений между этими государствами и не исключил, что проигравшая сторона сможет применить ядерное оружие. Оно, как известно на сегодняшний день, есть только у трех из этих стран, но существуют предположения, что им располагает и Япония.

Генеральное сражение XXI века может произойти между российским, китайским, американским и японским флотами. Такое мнение на страницах «Военно-промышленного курьера» выразил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков

Он представил несколько вариантов сражений, которые могу произойти «в случае прямой и всеобщей войны ведущих мировых центров силы».

Сивков решил, что при таком сценарии возможны бои ВМФ РФ и ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах, ВМФ России и ВМС Японии, ВМС Китая против ВМС США и Японии, а также ВМФ РФ и ВМС Китая против американский и японских сил.

Эксперт предположил, что генеральное сражение может стать результатом конфликта с применением обычных вооружений, но он неизбежно перерастет в ракетно-ядерный. Причем ядерное оружие, как считает доктор военных наук, применит именно проигравшая сторона.

«Поэтому надо сразу констатировать, что генеральное сражение такого масштаба в современных условиях можно признать как крайне маловероятное», — уточнил Сивков.

Из перечисленных стран в ядерный клуб входят только три: США, Россия и Китай. Но в конце прошлого месяца в китайском издании Sohu предположили, что Япония тоже может быть ядерной державой. Журналисты призвали соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность. Как сообщил автор статьи со ссылкой на источники, Токио под предлогом развития гражданских атомных электростанций смог заполучить много ядерного топлива, которого хватит на создание 6 тыс. бомб.

В издании напомнили, что США несколько десятилетий сдерживали развитие этой страны, но она воспользовалась поддержкой западного союзника, стала мощной экономической державой и теперь хочет играть более активную роль на международной арене. Журналист решил, что Токио даже готов бросить вызов пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН . По его мнению, на это указывает современное развитие Японии: она начала разрабатывать вертолетоносцы типа «Идзумо» и построила совершенные атомные электростанции.

Хотя государство не производит ядерное оружие, сегодня это один из лидеров в мире по применению ядерных технологий, обратили внимание в статье.

В связи с этим автор не исключил, что в случае начала боевых действий Токио сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее материала.

В России при этом обращают внимание, что США и Япония объединяются против России. Как заявил 23 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях саммита G20 в городе Нагоя, явный ориентир военных отношений Вашингтона и Токио на превосходство в этой сфере над Россией не соответствует заявленным американцами целям. Лавров заверил, что поднимет этот вопрос в ходе декабрьского визита Мотэги в Москву.

«В отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, а все их военные альянсы с Японией, Австралией и Республикой Корея будут выстраиваться исходя из этих угроз и вызовов», — констатировал дипломат.

Министр отметил, что это расходится с заверениями японцев о ненаправленности их с США военно-политического альянса против России.

Кроме того, Лавров напомнил, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Пентагон будет размещать свое вооружение в Азии.

«Хотя наши коллеги из Японии и Республики Корея говорят, что у американцев нет таких намерений, и таких обращений к ним не поступало, но в Вашингтоне говорят об этом вслух. Поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Помимо того, западные издания нередко представляют различные варианты вооруженного конфликта США и России. Польский портал Myśl Polska в середине ноября опубликовал статью, в которой описаны два сценария такого противостояния. В первом варианте развития событий стороны атакуют друг друга с использованием всех доступных вооружений, в том числе ядерного оружия. Автор назвал этот вариант «слишком рискованным».

Второй сценарий предполагает несколько этапов. Согласно ему, России будет нанесен существенный экономический урон, чтобы в стране сменилась власть. Именно такой подход, по мнению автора, и реализуется в последние годы.