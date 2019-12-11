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Россия встревожилась из-за усиления НАТО у границ Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Усиление НАТО у границ Белоруссии встревожило Россию
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Москва встревожена усилением активности НАТО у белорусских и российских границ, а также принятыми на саммите блока решениями об увеличении военных бюджетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Текст его выступления зачитали на научной конференции памяти А. А. Громыко в МГИМО, сообщает РИА Новости.
«Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других», — сказано в выступлении Лаврова о действиях НАТО в Европе на восточном направлении и о расширении военных трат в бюджетах стран-членов альянса.
9 декабря сообщалось, что Белоруссия выразила готовность провести совместные военные учения с НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что Белоруссия — партнер НАТО с 1995 года. Генсек также отметил, что отношения альянса с официальным Минском «основаны на общем интересе и открытом диалоге» и их стоит развивать.
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Теги:
Армия , В мире , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , МИД , МГИМО , НАТО , РИА Новости , Москва
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