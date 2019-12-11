Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для США

Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для военных США

Турция пригрозила закрыть свою авиабазу Инджирлик, расположенную в 130 километрах от границы с Сирией , для американских военных в случае, если США введут в отношении Анкары санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «А хабер», передает газета Sabah.

«Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик», — отметил глава турецкого МИД.

Он также допустил, что Анкара может изменить и статус базы Кюреджик, где в настоящее время развернуты элементы европейской системы ПРО.

О том, что Анкара рассматривает возможность ограничить присутствие военнослужащих США на турецкой военной базе, в октябре сообщил депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз. По его словам, такое ограничение стало бы «эффектным уколом» в адрес Вашингтона, при этом оно не способно подорвать отношения двух стран.

В том же месяце стало известно, что правительство США изучает различные возможности вывезти около 50 термоядерных бомб B61 с Инджирлик. Как отмечало тогда The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, орудия фактически оказались в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана