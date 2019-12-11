Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина
Политика
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология

Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для военных США 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Турция пригрозила закрыть свою авиабазу для США
Фото: Lenta.ru
Турция пригрозила закрыть свою авиабазу Инджирлик, расположенную в 130 километрах от границы с Сирией, для американских военных в случае, если США введут в отношении Анкары санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «А хабер», передает газета Sabah.
«Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик», — отметил глава турецкого МИД.
Он также допустил, что Анкара может изменить и статус базы Кюреджик, где в настоящее время развернуты элементы европейской системы ПРО.
О том, что Анкара рассматривает возможность ограничить присутствие военнослужащих США на турецкой военной базе, в октябре сообщил депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз. По его словам, такое ограничение стало бы «эффектным уколом» в адрес Вашингтона, при этом оно не способно подорвать отношения двух стран.
В том же месяце стало известно, что правительство США изучает различные возможности вывезти около 50 термоядерных бомб B61 с Инджирлик. Как отмечало тогда The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, орудия фактически оказались в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В октябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что Турция получила все элементы комплексов С-400 «Триумф» и обсуждает с Россией дополнительные поставки. Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Последние новости
Трамп оценил встречу с Лавровым Трамп оценил встречу с Лавровым Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Александр Михеев , Мевлют Чавушоглу , МИД , Рособоронэкспорт , Парламент Турции , НАТО , New York Times , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 135
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина 791
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 8
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 125
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение