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Международные учения «Индра-2019» начались в Индии 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Учения «Индра-2019» начались в Индии
Фото: РИА Новости
Российско-индийские межвидовые учения "Индра-2019" начались в среду в Индии, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Сегодня на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар-Прадеш (Индия), состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019". Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна", — говорится в сообщении.
На церемонии прозвучали гимны обеих стран, которые исполнили военные оркестры объединений, и были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений. Экипажи вертолетов пилотажной группы ВВС Индии и парашютисты провели показательные выступления. Церемония завершилась прохождением российских и индийских военнослужащих по плацу полевого лагеря, также перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника, которая будет задействована в учениях.
В учениях "Индра-2019", которые пройдут на полигонах сразу трех индийских штатов, Россию представляют более 700 военнослужащих. Среди них подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военные будут выполнять задачи на танках и бронетранспортерах, а также на летательных аппаратах, которые на период учения предоставила принимающая сторона. Учения будут проходить по 21 декабря.
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Теги:
Армия , Индия , Пуна
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