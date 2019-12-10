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Политика

Журналист США высказал опасения по поводу истребителей МиГ-31 и Су-57 

News.ru 1 час назад
В США опасаются МиГ-31 и Су-57
Фото: News.ru
Аналитик военной техники из США считает потенциально опасными истребители МиГ-31 и Су-57. По его мнению, эти самолёты представляют серьёзную угрозу из-за своей скорости.
Также он говорит о высокой вероятности разработки в России нового истребителя, который может получить название МиГ-41. Журналист считает, что на замену старым МиГ мог бы прийти Су-57.
Хотя его дальность полета меньше, чем у МиГ-31, дозаправка «воздух-воздух» могла бы решить эту проблему. Но так как по возможностям они очень похожи, зачем нужен новый истребитель?, — цитирует аналитика «Профиль».
Основной причиной создания нового самолёта аналитик считает стремление России лучше вооружиться.
В феврале 2019 года жители США признались, что боятся Россию. По их словам, от страны исходит больше опасности, чем от Китая и КНДР.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Оружие , США , МиГ
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