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Новейший АК-12 сравнили с карабином М4 в «боевых условиях» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Специалист разрешил вечный спор о том, какая платформа лучше — Юджина Стоунера или Михаила Калашникова.
Сотрудники концерна «Калашников» сравнили новейший российский автомат АК-12 с автоматическим карабином М4, созданным в США. Видеозапись испытаний опубликована на сайте портале kalashnikov.media.
В ролике специалист «Калашникова» протестировал каждый из представленных образцов. Вначале испытания проходили в тире. Эксперт проверил отдачу при стрельбе из АК-12 и М4, а также сравнил удобство смены магазинов. Результаты оказались схожи.
Чтобы воссоздать ситуацию, приближенную к боевой, некоторые тесты проводились на улице. Оружие намочили, как если бы боец попал под дождь, и на полчаса бросили в снег. Температура воздуха на улице была -7 градусов.
Из российского автомата удалось произвести несколько выстрелов, а у американской винтовки замерз затвор. Стрелок также долго не мог отстегнуть магазин, а затем — поставить новый.
«Магазин не держится, винтовку зарядить невозможно. Это просто кусок алюминия, стали и немного патронов», — констатировал специалист.
Затем стрелок развенчал стереотип о том, что стрельба из М4 кучнее, чем у АК-12. Он произвел несколько выстрелов по мишеням из каждого образца и результаты показали, что кучность идентичная.
АК-12 — автомат 5,45 производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.
Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник».
M4 — автоматический карабин калибра 5,56 миллиметра, созданный в США на основе винтовки М16А2 и изначально предназначенный для вооружения экипажей боевых машин и расчётов вооружения и военной техники.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Михаил Калашников , Ижмаш , США
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