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Генерал США сообщил о прекращении инцидентов с участием ВС РФ и НАТО на море и в воздухе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Генерал США оценил прогресс в отношениях РФ и НАТО
Фото: РИА Новости
Опасные инциденты с участием вооруженных сил России и НАТО в воздухе и на море, связанные с непрофессиональными действиями, не происходили три месяца или более. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС.
Американский военачальник напрямую увязал означенную тенденцию со своей личной встречей с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России — первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, состоявшейся в июле в Баку.
"Со времени моего предыдущего разговора лицом к лицу с генералом Герасимовым у нас был ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, на море и ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, в небе", — сказал Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Валерий Герасимов , Генштаб , ИТАР-ТАСС
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