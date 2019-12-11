За 24 часа: «Взводу» поставлена сложнейшая задача

Участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров на этой неделе предстоит выполнить новое — седьмое и последнее — испытание.

По легенде, на территорию России вторгся условный противник, который своей мобильной артиллерий обстреливает наши войска. «Взвод» должен скрытно пересечь линию фронта, обойти, либо ликвидировать отряды врага и передать координаты его орудий для уничтожения.

За каждым действием бойцов будут наблюдать съемочные группы нашего телеканала.

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