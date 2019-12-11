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За 24 часа: «Взводу» поставлена сложнейшая задача 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
За 24 часа: «Взводу» поставлена сложнейшая задача
Фото: ТРК "Звезда"
Из солнечного Новороссийска участники эксперимента перемещаются в Мурманскую область — в заснеженный Алакуртти.
Участникам уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров на этой неделе предстоит выполнить новое — седьмое и последнее — испытание.
По легенде, на территорию России вторгся условный противник, который своей мобильной артиллерий обстреливает наши войска. «Взвод» должен скрытно пересечь линию фронта, обойти, либо ликвидировать отряды врага и передать координаты его орудий для уничтожения.
За каждым действием бойцов будут наблюдать съемочные группы нашего телеканала.
Не пропустите премьеру — 15 декабря в 09.40 на «Звезде».
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Теги:
Армия , Министерство обороны , Мурманская Область , Новороссийск
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