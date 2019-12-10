Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы в Черном море

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море, сообщили в Минобороны.

«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

На втором этапе учений экипаж отразил нападение самолетов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.

Роль «противника» исполники экипажи двух Су-24м из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

«Данный выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа, который предусматривает выполнение задач по предназначению одиночным кораблем на выходе в море», — добавили в российском военном ведомстве.

Напомним, 19 ноября Россия начала масштабные учения в Черном море.