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Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
«Адмирал Эссен» провел стрельбы в Черном море
Фото: РИА Новости
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбы по морской и воздушным целям в Черном море, сообщили в Минобороны.
«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
На втором этапе учений экипаж отразил нападение самолетов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям.
Роль «противника» исполники экипажи двух Су-24м из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.
«Данный выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа, который предусматривает выполнение задач по предназначению одиночным кораблем на выходе в море», — добавили в российском военном ведомстве.
Напомним, 19 ноября Россия начала масштабные учения в Черном море.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны
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