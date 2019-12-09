Башар Асад рассказал, что привело к войне в Сирии

Президент Сирии Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24 заявил, что что власти республики слишком долго были толерантны по отношению к экстремистам, что в результате привело к военному конфликту.

По его словам, война в стране, в том числе, стала следствием экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х и «ускорившегося» в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии.

«Мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями — я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны», — сказал сирийский лидер.

Второй причиной войны Асад назвал присутствие стране к началу конфликта более 50 тысяч преступников.

«Для этих преступников государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму», — пояснил он.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над (запрещенной в России) террористической группировкой «Исламское государство» , однако в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев.