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Башар Асад рассказал, что привело к войне в Сирии 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Фото: Пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai24 заявил, что что власти республики слишком долго были толерантны по отношению к экстремистам, что в результате привело к военному конфликту.
По его словам, война в стране, в том числе, стала следствием экстремизма, возникшего в регионе в конце 1960-х и «ускорившегося» в 1980-е, особенно ваххабитской идеологии.
«Мы были слишком толерантны в отношении очень опасного вопроса. Это большая ошибка, которую мы совершали десятилетиями — я говорю о различных правительствах, в том числе о себе до начала войны», — сказал сирийский лидер.
Второй причиной войны Асад назвал присутствие стране к началу конфликта более 50 тысяч преступников.
«Для этих преступников государство является естественным врагом, потому что они не хотят попасть в тюрьму», — пояснил он.
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над (запрещенной в России) террористической группировкой «Исламское государство», однако в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.
В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление САР, а также возвращение беженцев.
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Теги:
Армия , В мире , Башар Асад , Исламское государство , Сирия
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