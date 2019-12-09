США перебросят в Европу рекордное за 25 лет число военных

США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных

США в феврале-апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тысяч военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.

Как отметил американский бригадный генерал Шон Барнаби, военные будут распределены по странам Европы для участия в разных учениях, в том числе в мероприятиях «Защитник Европы 2020», «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».

«Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», — цитирует его РИА Новости.

Когда учения будут окончены, американские военные вернутся к местам дислоцирования в США, добавил генерал.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.