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Армия

США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных 

RT на русском + ещё 1 50 минут назад
США перебросят в Европу рекордное за 25 лет число военных
Фото: РИА Новости
США в феврале-апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тысяч военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.
Как отметил американский бригадный генерал Шон Барнаби, военные будут распределены по странам Европы для участия в разных учениях, в том числе в мероприятиях «Защитник Европы 2020», «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».
«Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет», — цитирует его РИА Новости.
Когда учения будут окончены, американские военные вернутся к местам дислоцирования в США, добавил генерал.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , США , РИА Новости
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