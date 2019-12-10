Зеленский раскрыл планы по Донбассу

Зеленский призвал развести войска в Донбассе за шесть лет

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитал срок, который потребуется для полного разведения сил в Донбассе. Его слова приводит украинское издание «Корреспондент».

«Я пояснил статистику [во время саммита «нормандской четверки»], которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили [отвести войска], чем та сторона (самопровозглашенные республики Донбасса — прим. «Ленты.ру»). Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет», — заявил Зеленский.

Он призвал стороны постараться раньше решить конфликт в Донбассе. Зеленский считает, что развести силы и средства можно за 6-8 лет, если делать это быстрее и «большими участками».

Украинский лидер рассказал, что отвод войск на трех новых участках произойдет в «простых точках», исходя из интересов мирных жителей. Он подчеркнул, что это необходимо, «чтобы просто помочь людям». Зеленский признал, в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

Также президент Украины уточнил, что поручил правительству подготовить некоторые проекты относительно урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, глава Генерального штаба Украины Руслану Хомчаку должен будет подготовить «три наиболее простых точки», где разведение войск не опасно и может улучшить гуманитарную ситуацию.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года..

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.