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Зеленский призвал развести войска в Донбассе за шесть лет 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Зеленский раскрыл планы по Донбассу
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитал срок, который потребуется для полного разведения сил в Донбассе. Его слова приводит украинское издание «Корреспондент».
«Я пояснил статистику [во время саммита «нормандской четверки»], которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили [отвести войска], чем та сторона (самопровозглашенные республики Донбасса — прим. «Ленты.ру»). Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет», — заявил Зеленский.
Он призвал стороны постараться раньше решить конфликт в Донбассе. Зеленский считает, что развести силы и средства можно за 6-8 лет, если делать это быстрее и «большими участками».
Украинский лидер рассказал, что отвод войск на трех новых участках произойдет в «простых точках», исходя из интересов мирных жителей. Он подчеркнул, что это необходимо, «чтобы просто помочь людям». Зеленский признал, в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.
Также президент Украины уточнил, что поручил правительству подготовить некоторые проекты относительно урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, глава Генерального штаба Украины Руслану Хомчаку должен будет подготовить «три наиболее простых точки», где разведение войск не опасно и может улучшить гуманитарную ситуацию.
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года..
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца в Берлине.
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Теги:
Армия , В мире , Политика , Украина , Санкции , Крым наш , Ситуация в мире , Путин и Зеленский , Саммит , Владимир Зеленский , Lenta.ru
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