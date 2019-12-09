Украина стала продавать больше оружия

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» поднялся в рейтинге мировых торговцев оружием SIPRI TOP-100, подготовленном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. Доклад опубликован на официальном сайте института.

В 2018 году «Укроборонпрому» удалось реализовать продажи на сумму в 1,3 миллиарда долларов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Таким образом украинское предприятие поднялось в рейтинге сразу на десять строчек, заняв 71-ю позицию.

«Укроборонпром» — единственное украинское предприятие, попавшее в рейтинг SIPRI. Комментируя рост продаж, генеральный директор концерна Айварас Абромавичус , чьи слова опубликованы на официальном сайте компании, отметил, что экспорт является одним из ключевых приоритетов госконцерна.

От России в рейтинг SIPRI TOP-100 попали десять предприятий. Из них самые низкие продажи зафиксированы у «УралВагонЗавода» , который занял в рейтинге 64-ю строчку. Самым успешным российским предприятием оказался занявший девятую строчку рейтинга концерн «Алмаз-Антей» , специализирующийся на системах ПВО.

В начале декабря заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем заявил, что Украина выигрывала позиции у России на внешнем рынке даже при отсутствии финансирования «Укроборонпрома» в течение последних 30 лет.