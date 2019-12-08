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Российские Су-35 перехватили израильские истребители 

Lenta.ru 47 минут назад
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии. Об этом сообщает Avia.pro.
Вероятно, речь идет о двух Су-35, поскольку именно они взлетели с авиабазы Хмеймим незадолго до перехвата. В публикации отмечается, что израильские истребители намеревались нанести серию ударов по авиабазе сирийской правительственной армии Тифор (Т-4) в провинции Хомс.
По информации издания, на авиабазе размещено российское и иранское вооружение — Тегеран, как пишет Avia.pro, перебросил туда свои средства противовоздушной обороны.
6 декабря стало известно, что Израиль с авиабазы Пальмахим ВВС у побережья Средиземного моря испытал двигательную установку, предположительно, для баллистических ракет семейства Jericho («Иерихон»). Семейство Jericho включает в себя тактические и стратегические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оснащением, а также послужило основой для израильских ракет космического назначения.
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Комментарии 15 
Теги:
Армия , Видео , Оружие , Дамаск , Сирия
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