КНДР заявила об успешном испытании на космодроме

СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных испытаний на полигоне Сохэ

КНДР заявила, что провела вечером 7 декабря успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

"Результаты испытаний окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР", — говорится в сообщении.

Агентство не уточнило, о каких именно испытаниях идет речь.

6 декабря американский телеканал CNN выступил с утверждением, что власти КНДР готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.