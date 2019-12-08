Пентагон опроверг отправку войск на Ближний Восток

Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток

Министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения об отправке военнослужащих США на Ближний Восток.

На национальном форуме по обороне имени Дональда Рейгана в Калифорнии Эспера спросили, правда ли, что он рассматривает возможность направить 14 тысяч военнослужащих в регион для сдерживания Ирана

"Нет, это ложная информация, я не знаю, откуда она появилась. Мы уже отправили в регион 14 тысяч человек с мая, но сейчас я не ожидаю какой-либо крупной отправки войск в регион", — заявил Эспер.

При этом, по его словам, Пентагон постоянно оценивает уровень присутствия в регионе и соответствующим образом корректирует численность своих военнослужащих.

На вопрос, ожидает ли Эспер каких-либо агрессивных действий со стороны Ирана, министр ответил:

"Я не обязательно ожидаю чего-то подобного, но я должен планировать и готовиться к ним".

По информации Wall Street Journal, помимо 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Источники издания сообщили, что президент США Дональд Трамп "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.