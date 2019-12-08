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Пентагон опроверг информацию об отправке войск на Ближний Восток 

РИА Новости + ещё 7 39 минут назад
Пентагон опроверг отправку войск на Ближний Восток
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения об отправке военнослужащих США на Ближний Восток.
На национальном форуме по обороне имени Дональда Рейгана в Калифорнии Эспера спросили, правда ли, что он рассматривает возможность направить 14 тысяч военнослужащих в регион для сдерживания Ирана.
"Нет, это ложная информация, я не знаю, откуда она появилась. Мы уже отправили в регион 14 тысяч человек с мая, но сейчас я не ожидаю какой-либо крупной отправки войск в регион", — заявил Эспер.
При этом, по его словам, Пентагон постоянно оценивает уровень присутствия в регионе и соответствующим образом корректирует численность своих военнослужащих.
На вопрос, ожидает ли Эспер каких-либо агрессивных действий со стороны Ирана, министр ответил:
"Я не обязательно ожидаю чего-то подобного, но я должен планировать и готовиться к ним".
По информации Wall Street Journal, помимо 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток будут отправлены десятки кораблей и другая военная техника. Источники издания сообщили, что президент США Дональд Трамп "убежден в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран".
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , Иран , США
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