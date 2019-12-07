Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
Армия
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
В мире
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
Общество
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие»
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие»
Общество

Иран объявил о разработке нового поколения центрифуг для обогащения урана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Иран объявил о нововведении для обогащения урана
Фото: EPA
Иран в ближайшем будущем представит новое поколение центрифуг для обогащения урана, сообщил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.
«В недалеком будущем мы представим новое поколение центрифуг отечественного производства», — цитирует иранского чиновника ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее МИД России предупредил, что бездействие участников ядерной сделки с Ираном может привести к необратимым последствиям.
Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли годом ранее. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.
Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ЕС призвали Тегеран выполнять обязательства по ядерной сделке во избежание эскалации ситуации.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Израиль провел испытания ракетно-двигательной установки Израиль провел испытания ракетно-двигательной установки Путин заявил, что США считают космос театром военных действий Путин заявил, что США считают космос театром военных действий В США оценили советский танк для ядерной войны В США оценили советский танк для ядерной войны
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Reuters , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше 58
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям
Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям 313
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве
«Монстр и хам»: Милонов высказался о Фадееве 24
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие»
«Так у нас живут мусора-мусоряцкие» 3
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху
Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Нетаньяху 17
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть