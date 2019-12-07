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Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео 

Lenta.ru 59 минут назад
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Поезд с боевыми машинами сняли в Днепре из окна проезжавшего мимо автомобиля. Автор видеозаписи неизвестен, его голос изменен. Снимающий утверждает, что колонна Т-64 и другой военной техники движется в направлении Донецка.
«Это мы разоружаемся так», — саркастически замечает оператор.
Ранее в Киеве прошло закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором утвердили сценарий реинтеграции Донбасса. Секретарь Алексей Данилюк не исключил эскалации ситуации после нормандского саммита 9 декабря.
6 декабря народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что украинская сторона готовит диверсию в преддверии саммита нормандской четверки в Париже, чтобы сорвать переговоры и выполнение минских договоренностей.
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Комментарии 5 
Теги:
Армия , Андрей Марочко , Донецк
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