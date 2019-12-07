В США пофантазировали о вторжении России в Европу

Чтобы противостоять вторжению России в Европу, Британия должна вернуть запрещенное оружие: кассетные бомбы. Такой вывод делается в новом докладе британского аналитического центра по оборонным вопросам ( RUSI ).

«Плотность технологичных российских систем ПВО растет. Это может лишить наземные силы НАТО авиационной поддержки в первые недели любого конфликта высокой интенсивности в Восточной Европе. Поэтому сухопутным силам НАТО необходимо будет использовать огневую мощь своей артиллерии. К сожалению, артиллерия России превосходит артиллерию НАТО вооружением, численностью и дальнобойностью. Поэтому модернизация артиллерии должна быть приоритетом для британской армии», — пишут аналитики.

Однако, модернизация обойдется дорого. По мнению экспертов, Британии проще вернуть в строй кассетные бомбы — запрещенное сейчас в стране оружие. Для этого придется «пересмотреть свои обязательства по Конвенции о кассетных боеприпасах и закупить кассетные боеприпасы».

Кассетная бомба представляет собой авиабомбу, снаряжённую боле мелкими боевыми элементами (авиационными минами или мелкими бомбами) различного назначения. Многие правозащитники считают бомбовые кассеты «негуманным» оружием и добиваются их запрета. Часто кассетные бомбы не срабатывают при столкновении с землей и превращаются в мины, на которых подрываются гражданские лица. Например, Вьетнам после войны был усеян подобными неразорвавшимися боеприпасами, сброшенными авиацией США.

В 2008 году в Дублине ряд стран, включая Британию, одобрил Конвенцию, запрещающую применение кассетных бомб. На сегодня ее подписали более 120 государств. Крупнейшие производители кассетных бомб США, Россия, Китай, Индия, Израиль и ряд других отказались подписывать соглашение.