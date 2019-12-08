Путин отметил возможности МиГ-35 с ракетами «Кинжал»

Путин отметил возможности истребителей МиГ-35 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

ОКБ имени Микояна создаёт самые современные образцы летательных аппаратов. Среди них — истребитель МиГ-35 и истребитель-перехватчик МиГ-31, вооружённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал», заявил президент России Владимир Путин , поздравляя предприятие с 80-летием.

Лидер отметил, что конструкторские решения Анастаса Микояна Михаила Гуревича , стоявших у истоков создания ОКБ, во многом определили будущее авиации на десятки лет вперёд. Кроме того, бюро обеспечило лидерство страны в производстве боевых самолётов, среди которых и знаменитый МиГ-29, говорится на сайте Кремля.

Уверен, что коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, — рассказал Путин.

В октябре 2019 года информацию о технических характеристиках новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 обнародовала самолётостроительная корпорация «МиГ» , разработавшая и производящая эти машины. Предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.

Машина может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт способен действовать как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели позволяют проводить дозаправку в воздухе.

Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту в 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G.

МиГ-35 имеет автоматическую 30-миллиметровую пушку, может нести на себе управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».