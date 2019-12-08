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Политика

Путин отметил возможности истребителей МиГ-35 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» 

News.ru + ещё 2 55 минут назад
Путин отметил возможности МиГ-35 с ракетами «Кинжал»
Фото: РИА Новости
ОКБ имени Микояна создаёт самые современные образцы летательных аппаратов. Среди них — истребитель МиГ-35 и истребитель-перехватчик МиГ-31, вооружённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал», заявил президент России Владимир Путин, поздравляя предприятие с 80-летием.
Лидер отметил, что конструкторские решения Анастаса Микояна и Михаила Гуревича, стоявших у истоков создания ОКБ, во многом определили будущее авиации на десятки лет вперёд. Кроме того, бюро обеспечило лидерство страны в производстве боевых самолётов, среди которых и знаменитый МиГ-29, говорится на сайте Кремля.
Уверен, что коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, — рассказал Путин.
В октябре 2019 года информацию о технических характеристиках новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 обнародовала самолётостроительная корпорация «МиГ», разработавшая и производящая эти машины. Предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.
Машина может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт способен действовать как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели позволяют проводить дозаправку в воздухе.
Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту в 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G.
МиГ-35 имеет автоматическую 30-миллиметровую пушку, может нести на себе управляемые ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
Как писал News.ru, корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019. По его словам, поставки самолётов начались с прошлого года. Контракт на поставку нескольких десятков истребителей будет подписан с Минобороны в ближайшее время. Заявки на покупку МиГ-35 поступили уже от нескольких стран.
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Теги:
Армия , Оружие , Михаил Гуревич , Анастас Микоян , Владимир Путин , Министерство обороны , МиГ
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