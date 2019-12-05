Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет

Об этом сообщает РИА «Новости».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.