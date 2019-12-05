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Оружие

Путин заявил, что Россия примет меры по защите от запрещенных РСМД ракет 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Президент Владимир Путин заявил, что на предложение ввести мораторий на распространение ракет ответил только французский коллега Эммануэль Макрон, что вынуждает Россию принимать меры для защиты.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.
В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО
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