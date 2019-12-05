Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
В мире

США заказали девять подлодок-убийц 

Российская Газета 27 минут назад
США вооружатся подлодками-убийцами
Фото: Википедия
ВМС США подписали контракт с компаниями Electric Boat и Huntington Ingalls на строительство девяти АПЛ типа Virginia новейшей модификации. Сумма сделки более 20 миллиардов долларов, корабли должны быть переданы флоту в 2025-2029 годах.
Речь в заказе идет о многоцелевых атомных подлодках, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. В США их называют "hunter-killer" (охотник-убийца). Новейшая модификация корабля Block V имеет в носу две барабанных пусковых установки на семь ракет каждая. Еще 12 ракет Virginia может запустить через торпедные аппараты, пишет Popular Mechanics.
Кроме того, АПЛ оборудована шлюзовой камерой для выпуска боевых пловцов, а на палубе может быть установлен модуль для их оборудования. Начиная с модификации Block III подлодки этого типа имеют в носу пассивный гидроакустический комплекс — с его помощью сумарина может, затаившись под берегом, собирать разведывательную информацию.
Electric Boat и Huntington Ingalls будут строить подлодки совместно. Первая традиционно занимается сборкой машинного отделения, реакторного отсека, движителя и командного отсека, вторая — жилыми и оружейными отсеками, системой балластных цистерн и надстройкой. Планируется построить одну субмарину модификации Block IV, после чего верфи начнут собирать по две АПЛ в новейшем оснащении в год.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин рассказал о защите России в космосе Владимир Путин рассказал о защите России в космосе На видео сняли, как "Панцирь" отразил атаку беспилотников в Сирии На видео сняли, как "Панцирь" отразил атаку беспилотников в Сирии Офицер ВМФ США расстрелял трех сотрудников верфи в Перл-Харборе Офицер ВМФ США расстрелял трех сотрудников верфи в Перл-Харборе
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 19
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 270
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции 63
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт 13
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение