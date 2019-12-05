Армия США два года получала бракованные гранатометы

Информация о браке стала известна благодаря одному из инженеров компании-производителя.

США производитель оружия согласился выплатить 1 миллион долларов компенсации за некачественные подствольные гранатометы М320, поставленные американской армии. Поставки продолжались в промежуток с июля 2016 года по март 2018 года.

Сообщается, что в компании знали про несоответствие продукта заявленным характеристикам, но не стали доносить это до представителей армии. Информация о браке всплыла благодаря одному из инженеров, который сообщил о выявленных им фактах в федеральную прокуратуру. Расследование продолжалось два года.

По данным издания Denver Post, в госоргане на заявление инженера ответили, что любые сбои в производстве должны оперативно устраняться, в противном же случае вина за все возлагается на подрядчика.