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Армия США два года получала бракованные гранатометы 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Армия США два года получала бракованные гранатометы
Фото: Википедия
Информация о браке стала известна благодаря одному из инженеров компании-производителя.
В США производитель оружия согласился выплатить 1 миллион долларов компенсации за некачественные подствольные гранатометы М320, поставленные американской армии. Поставки продолжались в промежуток с июля 2016 года по март 2018 года.
Сообщается, что в компании знали про несоответствие продукта заявленным характеристикам, но не стали доносить это до представителей армии. Информация о браке всплыла благодаря одному из инженеров, который сообщил о выявленных им фактах в федеральную прокуратуру. Расследование продолжалось два года.
По данным издания Denver Post, в госоргане на заявление инженера ответили, что любые сбои в производстве должны оперативно устраняться, в противном же случае вина за все возлагается на подрядчика.
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Теги:
Армия , Оружие , США
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