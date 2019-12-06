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Политика

США решили перебросить тысячи солдат на Ближний Восток 

Lenta.ru + ещё 13 6 минут назад
Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает CNN.
Собеседники телеканала рассказали, что иранские ракеты могут представлять угрозу для американской армии в Ираке. По их словам, сейчас военные обсуждают, какие именно дополнительные силы необходимы на Ближнем Востоке, а также срок их нахождения. Отмечается, что США для усиления присутствия могут использовать сухопутные, воздушные и морские силы.
Ранее, в октябре, президент США Дональд Трамп назвал ввод американских войск на Ближний Восток худшим решением в истории. По его мнению, Вашингтон никогда не должен был присутствовать на территории стран Ближнего Востока, так как там идут бои между различными группировками более сотни лет.
США начали вторжение в регион с Ирака в 2003 году в целях свержения режима президента Саддама Хусейна, поскольку он, по их мнению, представлял опасность для международного сообщества. С 2014 года Вашингтон ведет войну в регионе против запрещенной в России группировки «Исламское государство».
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Теги:
Армия , Видео , Иран и США , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , CNN , Ирак , Иран , США
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