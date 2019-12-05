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Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор 

Российская Газета + ещё 4 29 минут назад
Стрельба произошла на военной базе в Перл-Харборе
Фото: Reuters
Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате стрельбы на территории американской военно-морской верфи в Перл-Харбор. Двое раненых находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Hawaii News Now.
Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени. Из-за стрельбы доступ на базу был закрыт. Пентагон пока никак не прокомментировал случившееся. "Как только у нас появится дополнительная информация — мы сообщим", — подчеркнули в министерстве обороны США.
Американская военная база Перл-Харбор находится в 13 километрах от Гонолулу.
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Теги:
Армия , Войска , США , Пентагон
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