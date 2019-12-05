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Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО 

РИА Новости 22 минуты назад
Немецкое издание Die Welt поделилось опасениями касательно будущего НАТО, называя не Россию, а Китай главным противником Североатлантического альянса.
Автор статьи отмечает, что в военно-политическом блоке нет единого мнения о роли Китая. В то время как США считают страну врагом, Германия и Франция не разделяют эту позицию, рассматривая лишь те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава.
По мнению издания, Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую от Пекина, который хочет "купить" политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику. Китай успешно работает над распространением своего влияния на мировые океаны. Впоследствии страна может получить контроль над доступом к международным морским путям.
В статье подчеркивается военная мощь Китая, который настолько хорошо вооружен, что роль Соединенных Штатов как державы, обеспечивающей безопасность таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, становится все более сомнительной.
Автор приходит к выводу, что все это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.
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Теги:
Армия , Видео , В мире , Войска , НАТО
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