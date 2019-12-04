Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал
В мире
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну
Армия
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире

Канада передаст НАТО шесть дополнительных истребителей и фрегат 

РИА Новости 1 час назад
Канада передаст НАТО истребители и фрегаты
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его правительство передаст НАТО шесть самолетов-истребителей и фрегат.
"Канада серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО… Сегодня я рад сообщить, что Канада направит шесть дополнительных самолетов-истребителей и еще один фрегат для инициатив НАТО", — заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на юбилейном саммите НАТО в Лондоне.
"Этот вклад — еще один пример неизменной поддержки, которую Канада оказывает НАТО, и коллективной безопасности альянса", — добавил премьер.
Лондон 3-4 декабря принимает саммит НАТО.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" Украина отравила Америку Украина отравила Америку 
Теги:
Армия , В мире , Войска , Оружие , Джастин Трюдо , НАТО , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и Германией разгорелся скандал 34
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну 440
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 114
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ 391
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 120
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение