Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире

Путин высказался о возможной войне в космосе 

Lenta.ru + ещё 9 50 минут назад
Путин высказался о возможной войне в космосе
Фото: РИА Новости
США рассматривают космос как пространство для войны, это требует укрепления орбитальной группировки российских спутников, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.
По словам президента, американская сторона открыто планирует в космосе боевые операции. Он уточнил, что США ускоренно создают космические силы.
«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», — сказал он на совещании по развитию ВМФ.
Путин подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, однако ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасти в целом».
В мае глава государства сообщил, что за последние шесть лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. По его словам, ее состав был обновлен практически на 80 процентов и увеличен в полтора раза.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа Германия вышлет двух дипломатов России из-за дела об убийстве соратника Басаева Германия вышлет двух дипломатов России из-за дела об убийстве соратника Басаева Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку
Комментарии 
Теги:
Армия , Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 104
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ 193
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 108
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 235
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии» 5
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение