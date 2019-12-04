Путин высказался о возможной войне в космосе

США рассматривают космос как пространство для войны, это требует укрепления орбитальной группировки российских спутников, заявил президент России Владимир Путин . Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.

По словам президента, американская сторона открыто планирует в космосе боевые операции. Он уточнил, что США ускоренно создают космические силы.

«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», — сказал он на совещании по развитию ВМФ.

Путин подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, однако ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасти в целом».

В мае глава государства сообщил, что за последние шесть лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. По его словам, ее состав был обновлен практически на 80 процентов и увеличен в полтора раза.