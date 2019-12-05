В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

Двое сотрудников службы безопасности Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе при подготовке диверсии, сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной милиции Михаил Попов

По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины , готовившие провокацию.

"Задачей группы был захват одной из ключевых позиций ополчения ДНР. При заходе диверсионной группы на территорию ДНР, деятельность ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — ред.) была выявлена Народной милицией", — сказал Попов.

Он отметил, что при отступлении один из сотрудников СБ Украины погиб, подорвавшись на мине. Второй также подорвался на мине, пытаясь эвакуировать тело коллеги.

По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, "ДРГ противника имела задачу совершить вооруженную диверсию". В частности, группа, в которую входили старшие офицеры СБ Украины, должна была с подконтрольной ДНР территории "осуществить обстрел, в ходе которого уничтожить представителя Минобороны Украины", прибывшего в составе инспекционной комиссии, для проверки подразделений на переднем крае.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых действий на месте уничтожения ДРГ был обнаружен труп (сотрудника СБ Украины — ред.) Волочаева, специальная экипировка и вооружение, также были выявлены места установки самодельных взрывных устройств (СВУ). Обнаруженные СВУ нашими саперами были уничтожены на месте методом подрыва. Элементы устройств взяты для проведения тщательной экспертизы", — отметил Басурин.

В МГБ отметили, что "тело полковника Волочаева было эвакуировано украинской стороной, тело (второго сотрудника СБ Украины — ред.) Каплунова — военнослужащими Народной милиции ДНР".