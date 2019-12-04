США разведали обстановку под Белгородом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода , выполняя полет над Украиной . Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Уточняется, что дрон, который находился в небе над Харьковской областью, подлетел на расстояние около 64 километров к Белгороду. До этого беспилотник, запущенный с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом летательный аппарат находился в контролируемом Киевом воздушном пространстве.