Агрессивные действия России испугали НАТО

Участники саммита НАТО считают "агрессивные действия России" и международный терроризм основными угрозами безопасности стран — членов альянса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам встречи глав государств и правительств НАТО в Лондоне.
"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас", — указывается в документе.
В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.
"Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции", — отмечается в документе.
Лидеры стран — членов НАТО назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой.
"Мы признаем, что растущий рост влияния Китая и его политика в международной сфере представляет собой как возможности, так и проблемы, которые мы должны решать сообща как альянс", — отмечается в документе.
Кроме того, главы государств и правительств стран НАТО утвердили решение признать космос сферой операционной деятельности альянса.
"Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права", — говорится в документе.
В своем выступлении по итогам саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, не размещая там оружие.