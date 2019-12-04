Агрессивные действия России испугали НАТО

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НАТО признало угрозой «агрессивные действия России» 

Рамблер 20 минут назад
«Агрессивные действия России» и международный терроризм признаны основными угрозами безопасности стран — членов НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита НАТО, передает ТАСС.
Страны НАТО заявили о намерении принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы.
Члены альянса снова обвинили Россию в развертывании ракет средней дальности, которое привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом участники саммита заявили о готовности к диалогу с Россией, «когда действия России делают это возможным».
Второстепенными угрозами участники саммита назвали международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения. Она также назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой.
Главы государств и правительств стран НАТО также утвердили решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.
«Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права», — говорится в заявлении.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Видео , Политика , НАТО , ИТАР-ТАСС
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