Агрессивные действия России испугали НАТО

«Агрессивные действия России» и международный терроризм признаны основными угрозами безопасности стран — членов НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита НАТО, передает ТАСС.
Страны НАТО заявили о намерении принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы.
Члены альянса снова обвинили Россию в развертывании ракет средней дальности, которое привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом участники саммита заявили о готовности к диалогу с Россией, «когда действия России делают это возможным».
Второстепенными угрозами участники саммита назвали международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения. Она также назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой.
Главы государств и правительств стран НАТО также утвердили решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.
«Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права», — говорится в заявлении.