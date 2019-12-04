Агрессивные действия России испугали НАТО

НАТО признало угрозой «агрессивные действия России»

«Агрессивные действия России» и международный терроризм признаны основными угрозами безопасности стран — членов НАТО . Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита НАТО, передает ТАСС.

Страны НАТО заявили о намерении принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы.

Члены альянса снова обвинили Россию в развертывании ракет средней дальности, которое привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом участники саммита заявили о готовности к диалогу с Россией, «когда действия России делают это возможным».

Второстепенными угрозами участники саммита назвали международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения. Она также назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой.

Главы государств и правительств стран НАТО также утвердили решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.