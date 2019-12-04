НАТО сравнило Россию с международным терроризмом

Юбилейный саммит НАТо открылся очередным заявление о «смерти мозга»

Джонсон заявил, выступая на открытии саммита, что данная встреча «станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что члены НАТО привержены его основной задаче коллективной обороны.

«Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности», — сказал британский премьер, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший первым, также подчеркнул незыблемость для членов НАТО принципа «один за всех и все за одного» и назвал альянс «самым успешным в истории», причем, по его мнению, он стал таковым именно благодаря своей способности меняться вместе с окружающим миром.

Открытию саммита предшествовало традиционное фотографирование лидеров стран НАТО.

Напомним, саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей. Так, накануне встречи ее участники комментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

Кроме того, напряженные отношения у многих стран сложились с президентом США Дональдом Трампом

Между тем, немецкие СМИ посоветовали Трампу позвать в НАТО Россию.