Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по боевикам в районе сирийского Алеппо. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на арабское издание Al-Masdar News.

Самолеты ВКС ударили по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Шейх Ахмад недалеко от турецкого наблюдательного пункта в Таль аль-Эйс.

Российская боевая авиация совместно с сирийскими военными провели атаку в районе Алеппо.