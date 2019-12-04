Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по боевикам в районе сирийского Алеппо. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на арабское издание Al-Masdar News.
Самолеты ВКС ударили по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Шейх Ахмад недалеко от турецкого наблюдательного пункта в Таль аль-Эйс.
Российская боевая авиация совместно с сирийскими военными провели атаку в районе Алеппо.
«Российские и сирийские войска сосредоточились на юге и западе города в связи с увеличением активности боевиков в регионе», — говорится в сообщении.
Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды».