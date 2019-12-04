Российские «Мистрали» построят в Крыму

Объявлены сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

В Керчи в 2020 году будут заложены два универсальных корабля-дока, которые смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов. Они станут аналогами французских «Мистралей». Два таких корабля не обеспечат флоту возможности постоянного присутствия в необходимых районах, но позволят сформировать ядро экспедиционных сил.

Россия пока ограничится закладкой двух универсальных кораблей-доков (УДК), аналогичных французским «Мистралям», в дальнейшем серия может быть продолжена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, два универсальных корабля-дока будут заложены в 2020 году в Керчи с планируемой передачей в состав Военно-морского флота РФ в 2025 и 2026 годах.

На этом серию решено ограничить, хотя не исключается, что в дальнейшем будет принято решении о продолжении строительства кораблей-доков.

Ранее сообщалось, что Минобороны окончательно определилось с характеристиками закладываемых УДК. Корабли данного проекта смогут нести более 20 тяжелых вертолетов, они получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек. При этом водоизмещение УДК будет больше, чем ранее планировалось — 25 тысяч тонн, а не 15.

По данным ТАСС, два УДК будут заложены на ССЗ «Залив» в мае 2020 года. Головной корабль должен будет войти в состав ВМФ РФ до 2027 года, первый серийный — до 2030 года. Изначально водоизмещение кораблей не должно было превышать 15 тыс. тонн, а количество вертолетов на борту — десяти.

Возможности судостроительного завода «Залив» вполне позволяют решить подобные задачи. Стапельный комплекс предприятия включает в себя две горизонтальных стапельных линии длиной 400 м каждая. Обе линии имеют общее спусковое устройство — поперечный слип, который обеспечивает спуск судов на воду. Сухой док является одной из важнейших составляющих производственных мощностей «Залива» и обеспечивает строительство 2-3 судов до 70 000 тонн дедвейта в год.

«Пока в составе ВМФ России не так и много современных десантных кораблей. В первые годы XXI века в распоряжении российского военно-морского флота имелось около двух десятков больших десантных кораблей, построенных по проектам 775 и 1171. Все они сошли со стапелей еще до распада Советского Союза и постепенно старели. К примеру, БДК проекта 775 строились в период с 1974 по 1991 годы в Польше на верфях города Гданьска», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания, командование ВМФ предвидело это ситуацию. Еще в 1998 году было утверждено техническое задание на разработку нового БДК, которое затем поступило в Невское проектно-конструкторское бюро , располагавшее огромным опытом по созданию надводных кораблей.

«Речь идет о больших десантных кораблях проекта 11711», — напомнил Макиенко.

Эти БДК предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. Они представляют собой дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир».

Головной корабль этой серии « Иван Грен » вошел в строй в июне 2018 года, в том же году спущен на воду второй БДК базового проекта. 23 апреля 2019 года состоялась закладка третьего и четвертого кораблей измененного проекта 11711М: «Василий Трушин» и « Владимир Андреев ».

«За основу для «Ивана Грена» был взят проект корпуса БДК проекта 1171, так как он зарекомендовал себя очень хорошо за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте», — рассказал Макиенко.

Большая часть конструкции претерпела серьезные изменения. Главным образом это коснулось надстройки и внутренних помещений. В проекте используются самые современные технологии, например, снижение заметности за счет использования современных материалов и технических решений. Также большое внимание было уделено условиям обитания экипажа и десанта.

Боевая техника размещается на БДК на танковой палубе. Это могут быть как основные боевые танки массой до 60 т (до 13 единиц), так и бронетранспортеры или боевые машины пехоты (до 36 машин), либо до 300 десантников.

В понедельник президент России Владимир Путин , открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — передает слова Путина ТАСС.

При этом глава государства заметил, что развитие ВМФ не должно ограничиваться военными рамками — предприятия и верфи должны расширять и гражданскую номенклатуру.

«Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объемы производства», — сказал Путин.

Президент заявил, что Россия должна развивать высокотехнологичный, сбалансированный и современный флот, при этом сохраняя набранные темпы оснащения.

«В полной мере слова главы государства касаются и морских десантных сил и десантно-высадочных средств», — убежден Константин Макиенко.

Как считает эксперт, в 1990-е годы страны существенно отстала от передовых морских держав в этой сфере и теперь этот разрыв требуется сокращать ускоренные темпами, рассчитывая исключительно на отечественные производственные мощности.

Как отметил собеседник издания, необходимость нахождения в составе флота универсальных десантных кораблей, которые могли бы выполнять роль ядра экспедиционных соединений, высаживая десанты морской пехоты на большом расстоянии от своих баз (в том числе вне зоны действия береговой авиации), руководство ВМФ Советского Союза осознало еще в 1980-е годы. Этим планам помешал развал СССР в 1991 году.

«Принимая во внимание не самое лучшее положение российской судостроительной промышленности в тот период времени и практически полное отсутствие опыта постройки кораблей данного класса, УДК было решено приобретать у иностранных производителей», — напомнил Макиенко.

Так началась знаменитая история с французскими «Мистралями». Однако украинский кризис 2014 года в итоге привел к тому, что Франция отказалась от выполнения контракта. В российский бюджет вернулась заплаченная за корабли денежная сумма, а сами УДК были проданы Египту.

Как отметил собеседник издания, будущая закладка в Керчи на ССЗ «Залив» двух УДК — уже третья попытка российского ВМФ обзавестись кораблями подобного проекта. Пока же планируется построить серию лишь из двух кораблей.