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Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
В войска ЦВО поступит «Торнадо-С»
Фото: НПО "Сплав"
Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган". Переоснащение планируется завершить к концу 2020 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО.
"Машины семейства "Торнадо-С" имеют намного более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем", — говорится в сообщении.
Программно-аппаратные средства "Торнадо-С" позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.
Пусковым установкам "Торнадо-С" подходят практически все боеприпасы прежних РСЗО с калибром 122 и 300 мм. В качестве головных частей применяются преимущественно кассетные боеприпасы — кумулятивно-осколочные и осколочно-фугасные.
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Теги:
Армия , Оружие , Курганская Область
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