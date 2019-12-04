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В Донбассе улучшили «взятый в плен» украинский танк 

Ferra.ru 1 час назад
В Донбассе улучшили «взятый в плен» украинский танк
Фото: Ferra.ru
Добавив ему дополнительный «слой» защиты
В ходе боевых действий на Донбассе, боевые машины «Булат», созданные Харьковским КБ им. Морозова, были брошены против ополченцев. Правда, по итогу данная боевая техника, как и прочее вооружение, оказалась в распоряжении подразделений народных республик. Именно их модернизацией и занялись местные умельцы.
В сети была опубликована фотография одной из подобных боевых машин. Если приглядеться внимательно к снимку, то можно заметить, что «Булат» был усовершенствован, причем, что интересно, в достаточно кустарных условиях, в связи с чем танк обзавелся дополнительным уровнем бронирования.
Базовая версия "Булата"
Так, если сравнить итоговый вариант с базовым, то можно заметить размещение по правому борту боевой машины блоков динамической защиты. Их же можно увидеть и на боковой части башни устройства.
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Теги:
Армия , В мире , Оружие
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