Украина направила в Закарпатье нацгвардию

Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области. Официально сообщается, что специальные силы военных направлены в регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона.
Правоохранителей в проблемном районе Закарпатья усилили 60 бойцов Нацгвардии. Им выделен военный вертолёт для поисковых операций и несколько единиц боевой техники, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Венгрия просит Россию помочь защитить диаспору на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о просьбе парламента Венгрии помочь с защитой прав национальных меньшинств. В первую очередь это касается изучения венгерского языка. Володин призвал Европарламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обратить внимание на ситуацию.