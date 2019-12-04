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Общество

Украина из-за скандала с Венгрией направила в Закарпатье нацгвардию 

News.ru 1 час назад
Украина направила в Закарпатье нацгвардию
Фото: mvs.gov.ua
Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области. Официально сообщается, что специальные силы военных направлены в регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона.
Правоохранителей в проблемном районе Закарпатья усилили 60 бойцов Нацгвардии. Им выделен военный вертолёт для поисковых операций и несколько единиц боевой техники, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Венгрия просит Россию помочь защитить диаспору на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о просьбе парламента Венгрии помочь с защитой прав национальных меньшинств. В первую очередь это касается изучения венгерского языка. Володин призвал Европарламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) обратить внимание на ситуацию.
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Теги:
Армия , Войска , Вячеслав Володин , ОБСЕ , Европарламент , Совет Европы , Госдума , МВД , Венгрия
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