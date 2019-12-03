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США намерены поставить Украине дополнительные комплексы Javelin 

РИА Новости 1 час назад
Новые комплексы Javelin поставят на Украину из США
Фото: Википедия
Власти США намерены поставить Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
"Я полагаю, что на очереди новые Javelin. Я думаю, конгресс был уведомлен о дополнительном шаге в этом вопросе", — заявил Форд, выступая в комитете по международным делам сената США.
Форд также добавил, что США уже предоставили Украине различную военную помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов.
Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — США одобрили в марте 2018 года. Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь, надеются на договоренности между Киевом и Москвой. При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы "сопротивляться русским". Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Кристофер Форд , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Сенат США , Ford
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