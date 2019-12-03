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Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских 

Lenta.ru 1 час назад
Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
В отличие от России, Пакистан располагает неатомными подводными лодками с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), пишет в «Военно-промышленном курьере» капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник Вадим Кулинченко.
По его мнению, российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», на смену которым должны прийти субмарины с ВНЭУ, устарели.
«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.
Ветеран-подводник уверен, что «лодки с ВНЭУ имеют большое будущее в региональных конфликтах», а сравнение субмарин проекта 636.3 «Варшавянка» с невидимой для противника черной дырой «сегодня это звучит как насмешка». По словам Кулинченко, скоро такие подлодки «перестанут удовлетворять потенциальных покупателей».
В декабре «Взгляд» написал, что боевую эффективность российских ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами.
В октябре портал Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написал, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.
ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Técnicas Reunidas) и Китая.
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Теги:
Армия , Оружие , Siemens , Деловая газета "Взгляд" , Пакистан
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