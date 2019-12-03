Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских

В отличие от России Пакистан располагает неатомными подводными лодками с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), пишет в «Военно-промышленном курьере» капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник Вадим Кулинченко.

По его мнению, российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», на смену которым должны прийти субмарины с ВНЭУ, устарели.

«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.

Ветеран-подводник уверен, что «лодки с ВНЭУ имеют большое будущее в региональных конфликтах», а сравнение субмарин проекта 636.3 «Варшавянка» с невидимой для противника черной дырой «сегодня это звучит как насмешка». По словам Кулинченко, скоро такие подлодки «перестанут удовлетворять потенциальных покупателей».

В декабре «Взгляд» написал, что боевую эффективность российских ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами.

В октябре портал Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написал, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.