Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Происшествия
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Происшествия

Макрон предложил формулу нового ракетного договора 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо разработать новую версию расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».
«Нам нужно построить что-то новое», — заключил французский лидер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
В конце ноября сообщалось, что Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Глава Пятой Республики предлагает провести не только двусторонние, но и многосторонние обсуждения этого вопроса со всеми государствами, которые критически относятся к позиции Москвы. Таким образом, Франция стала первой страной-членом НАТО, которая дала позитивный отзыв на предложение российской стороны.
Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.
Последние новости
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 В России исчезнет один из этапов экзамена на получение водительских прав В России исчезнет один из этапов экзамена на получение водительских прав Проезд в Москве вновь подорожает Проезд в Москве вновь подорожает
Комментарии16 
Теги:
Армия , Видео , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , НАТО , Интерфакс , США , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии 9
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами 2
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами 35
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника
Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника 18
«Еще раз?» С микрофоном Путина произошел конфуз
«Еще раз?» С микрофоном Путина произошел конфуз 108
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Еще один регион сделал 31 декабря выходным днем
03:06
Еще один регион сделал 31 декабря выходным днем
Общество
Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна
02:58
Сотни тысяч в день: раскрыты траты любовницы Петросяна
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение