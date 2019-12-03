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Третий ледокол проекта 22220 планируется заложить в 2020 году 

ТАСС + ещё 1 8 часов назад
Третий ледокол проекта 22220 заложат в 2020 году
Фото: РИА Новости
Третий атомный ледокол проекта 22220 планируется заложить в мае-июне 2020 года на "Балтийском заводе" в Петербурге. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП "Атомфлот" Константин Князевский.
"Третий ледокол серии [планируется заложить] в мае-июне 2020 года, четвертый — в мае-июне 2021 года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В настоящее время готовность головного ледокола проекта 22220 "Арктика" составляет 93%, его планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря этого года.
Еще два универсальных атомных ледокола проекта 22220 -"Сибирь" (первый ледокол проекта) и "Урал" (второй ледокол проекта) строятся на Балтийском заводе. Все суда, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220. Ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 год, пятого — на 2027 год.
Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.
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Теги:
Армия , Балтийский завод , Росатом , Санкт-Петербург
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