Третий ледокол проекта 22220 заложат в 2020 году

Третий ледокол проекта 22220 планируется заложить в 2020 году

Третий атомный ледокол проекта 22220 планируется заложить в мае-июне 2020 года на "Балтийском заводе" Петербурге . Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП "Атомфлот" Константин Князевский.

"Третий ледокол серии [планируется заложить] в мае-июне 2020 года, четвертый — в мае-июне 2021 года", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время готовность головного ледокола проекта 22220 "Арктика" составляет 93%, его планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря этого года.

Еще два универсальных атомных ледокола проекта 22220 -"Сибирь" (первый ледокол проекта) и "Урал" (второй ледокол проекта) строятся на Балтийском заводе. Все суда, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220. Ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 год, пятого — на 2027 год.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.