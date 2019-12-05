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Трамп рассказал об увеличении оборонных расходов НАТО 

RT на русском + ещё 27 1 час назад
Трамп заявил об увеличении оборонных расходов НАТО
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение расходов НАТО на оборону не затронет Вашингтон.
«Фейковые СМИ делают всё, чтобы преуменьшить значение моей очень успешной поездки в Лондон по поводу НАТО», — написал Трамп в своём Twitter.
Президент уточнил, что заставил лидеров альянса платить более $130 млрд в год.
Он добавил, что США увеличивать расходы не будут.
Ранее опрос показал, что около 35% американских избирателей считают, что США должны вносить наибольший вклад в формирование бюджета НАТО.
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Теги:
Армия , В мире , Оружие , Война в Сирии , Саммит , Дональд Трамп , НАТО , США
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