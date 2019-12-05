Трамп заявил об увеличении оборонных расходов НАТО

Трамп рассказал об увеличении оборонных расходов НАТО

«Фейковые СМИ делают всё, чтобы преуменьшить значение моей очень успешной поездки в Лондон по поводу НАТО», — написал Трамп в своём Twitter.

Президент уточнил, что заставил лидеров альянса платить более $130 млрд в год.

Он добавил, что США увеличивать расходы не будут.

Ранее опрос показал, что около 35% американских избирателей считают, что США должны вносить наибольший вклад в формирование бюджета НАТО.