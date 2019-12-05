Трамп заявил об увеличении оборонных расходов НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение расходов НАТО на оборону не затронет Вашингтон.
«Фейковые СМИ делают всё, чтобы преуменьшить значение моей очень успешной поездки в Лондон по поводу НАТО», — написал Трамп в своём Twitter.
Президент уточнил, что заставил лидеров альянса платить более $130 млрд в год.
Он добавил, что США увеличивать расходы не будут.
Ранее опрос показал, что около 35% американских избирателей считают, что США должны вносить наибольший вклад в формирование бюджета НАТО.