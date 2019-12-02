Израиль ждёт от России «гиперзвукового» подвоха 

В Израиле предлагают разрабатывать гиперзвуковую систему ПРО совместно с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) для того, чтобы полностью защитить евреев и арабов от врагов в регионе. Несмотря на то, что идея была озвучена отставным генералом, это не лишает её актуальности: в последнее время эксперты и политики всё чаще говорят о том, что Иран, главный враг Израиля на Ближнем Востоке, после снятия эмбарго ООН на поставки оружия в 2020 году может заполучить гиперзвуковое вооружение. И в этом ему якобы могут оказать помощь как Россия, так и Китай.
Инициативу по созданию совместной с Эр-Риядом и Абу-Даби гиперзвуковой системы ПРО озвучил израильский генерал в отставке Эфраим Снех. В своей статье бывший военачальник обратил внимание на то, что сегодня широко обсуждается угроза применения высокоточных ракет и беспилотников, однако на периферии повестки остаётся угроза, которая исходит от гиперзвукового оружия, — такие ракеты существенно отличаются от баллистических: они могут быстро маневрировать и менять направление. Эфраим Снех подчеркнул, что имеющиеся у Израиля системы защиты неэффективны против подобного оружия. Он отметил, что единственными двумя государствами, которые первыми разработали это «стратегическое» оружие, являются Китай и Россия, и технология, по его словам, может попасть в руки врагов Израиля. Очевидно, речь идёт об Иране. Впрочем, он не пояснил, почему именно ОАЭ и Саудовская Аравия должны присоединиться к Израилю в разработке соответствующей системы защиты.
Россию и КНР считают наиболее «продвинутыми» в плане создания гиперзвукового оружия. Находясь на посту главы Стратегического командования Вооружённых сил США, генерал Джон Хайтен заявлял, что американцы достаточно наблюдали за тем, «как Россия и Китай тестируют гиперзвуковые возможности». По словам военачальника, Москва не обманывает, когда говорит о разработке новейшего оружия. Это ставит вопрос о распространении. Выступая в одном из подкомитетов Сената, директор агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант ВВС США Сэмюэл Гривз заявил, что и Россия, и Китай могут поделиться гиперзвуковыми технологиями с Северной Кореей и Ираном.
Я оцениваю этот риск как чрезвычайно высокий, — заметил Гривз, отвечая на соответствующий вопрос. — Я не вижу, что бы могло этому помешать.
В связи с этим Америка должна научиться реагировать на гиперзвуковую угрозу, подчеркнул генерал.
Не случайно, в новую Стратегию дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО), которая насчитывает 108 страниц, был включён пункт про гиперзвуковое оружие. В Пентагоне обращают внимание на то, что в настоящее время свыше 20 стран «имеют баллистические или крылатые ракеты или занимаются разработкой гиперзвукового оружия».
Россия и Китай продолжают расширять и модернизировать свои стратегические наступательные ракетные системы, в том числе занимаются разработкой передовых технологий. Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак, — говорится в стратегии.
Впрочем, некоторые эксперты сомневаются в том, что Москва и Пекин могут поделиться с Тегераном технологиями гиперзвука. В связи с этим Исламская Республика может ускорить их приобретение за счёт образовательных программ или откровенного шпионажа. Аналитики полагают, что риск подобных сценариев вполне реален, особенно если учесть, сколько иранских студентов обучаются в американских и европейских университетах. Чуть более половины из 12 тыс. иранских студентов, которые проходили обучение в Соединённых Штатах в 2016–2017 годах, изучали инженерное дело, а еще 12% изучали математику или информатику, отмечают аналитики. Если, конечно, пустить в ход ограничительную политику, которую активно практикует администрация президента США, то иранские студенты всё равно смогут «помогать» Тегерану, обучаясь в европейских учебных заведениях. Американцы считают, что «европейская вседозволенность» только играет на руку правительству в Тегеране. В связи с этим вопрос о том, могут ли гиперзвуковые технологии попасть в руки иранцев, остаётся открытым.