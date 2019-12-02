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Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев 

Вести.Ru 2 часа назад
Пальцем в небо. МО РФ ответило на обвинения американцев
Фото: EPA
Примитивно, беспредметно и вообще "пальцем в небо". Так представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков охарактеризовал доказательства американского издания The New York Times, будто российские ВКС разбомбили сирийский лагерь беженцев.
Генерал-майор еще раз указал, что единственная "улика" журналистов — это видеоролик, смонтированный из разрозненных кадров. На них мелькают российские самолеты, какие-то здания, которых в лагере беженцев быть не может, и представители печально известных "Белых касок".
Отдельного упоминания заслужили "титанические" усилия издания по расшифровке переговоров российских летчиков. Игорь Конашенков напомнил, что пилоты ВКС не общаются в открытом радиоэфире.
В заключении представитель военного ведомства обратил внимание на тот факт, что 27 ноября The New York Times пописало соглашение о сотрудничестве с "Сирийской обсерваторией по правам человека". А эта организация известна публикацией лживой информации.
Напомним, ранее американская газета объявила, будто российские ВКС нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Хасс. Жертвами налета стали 19 человек, утверждают журналисты.
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Комментарии3 
Теги:
Армия , Игорь Конашенков , Министерство обороны , New York Times
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