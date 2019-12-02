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СМИ обнаружили фото боевого российского робота в Сирии 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
СМИ обнаружили фото боевого российского робота в Сирии
Фото: Twitter
В социальной сети Twitter появилась фотография многофункционального боевого робота «Уран-9», предположительно сделанная в Сирии. Фото опубликовал пользователь Abraxas Spa.
Как пишет «Российская газета», «характерный камуфляж» и «окружение» подтверждают, что на фотографии запечатлен именно «Уран-9».
В конце января текущего года СМИ сообщили, что боевые роботы «Уран-9» поступили на вооружение ВС России. «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. В состав его вооружения входят ракетный комплекс «Атака», реактивные огнеметы «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , "Российская газета" , Сирия
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