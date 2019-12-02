Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия

В США назвали «винтажной» оборону России в Арктике 

Рамблер 32 минуты назад
В США назвали «винтажной» оборону России в Арктике
Фото: РИА Новости
Forbes рассказал, что на передовой линии российских войск в Арктике до сих пор находятся дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит».
Разработка этих ракет началась еще в 1950-х годах. Издание отмечает, что боеголовка гораздо массивнее современных противокорабельных ракет. При этом Forbes называет ее главным недостатком слишком высокую траекторию полета: из-за этого ракету можно считать «давно устаревшей».
Автор Forbes обратил внимание на фото запуска «Термита» в Арктике и отметил, что «не все ракетные угрозы — это блестящие новые игрушки».
Как сообщал «Рамблер», год назад в Минобороны России рассказали об усилении защиты Арктики: на острове Котельном развернули батарею сверхзвуковых береговых ракетных комплексов «Бастион» с дальностью пуска около 600 километров. Они пришли на смену устаревшим установкам «Рубеж», которых на флоте больше не осталось. Мобильные береговые ракетные комплексы «Рубеж» использовали ракеты «Термит».
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Армия , Министерство обороны , Forbes , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 52
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 532
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 524
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны
На Украине ответили на угрозу России о распаде страны 100
Россиянка погибла в Турции
Россиянка погибла в Турции 12
Видео
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
01:19
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Общество
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
01:31
Кремль раскрыл тему переговоров Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение