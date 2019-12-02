В США назвали «винтажной» оборону России в Арктике

Forbes рассказал , что на передовой линии российских войск в Арктике до сих пор находятся дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит».

Разработка этих ракет началась еще в 1950-х годах. Издание отмечает, что боеголовка гораздо массивнее современных противокорабельных ракет. При этом Forbes называет ее главным недостатком слишком высокую траекторию полета: из-за этого ракету можно считать «давно устаревшей».

Автор Forbes обратил внимание на фото запуска «Термита» в Арктике и отметил, что «не все ракетные угрозы — это блестящие новые игрушки».