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NYT: российские самолеты в августе разбомбили лагерь для беженцев в Сирии, погибли 19 человек 

Newsru.com 52 минуты назад
19 погибших: США обвинили РФ в бомбардировке Сирии
Фото: Reuters
Российские самолеты в августе атаковали сирийский лагерь для перемещенных семей, в результате чего погибли 19 человек, в том числе четыре семьи, дети и беременная женщина. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на фотографии и видеозаписи очевидцев с места событий, записи переговоров пилотов и журналы полетов, полученные от наблюдателей в Сирии.
Лагерь был расположен на окраине города Хаас, в 8 милях от ближайшей линии фронта. По словам местных жителей, рядом не было военных объектов, которые могли бы стать целью атаки. По данным NYT, авианалет был совершен 16 августа в 19:17 по местному времени. В 19:12 наблюдатели заметили российский самолет в районе Хааса, а спустя пять минут пилот под кодовым именем 4-64 подтвердил авиаудар, сказав по-русски: "Отправил". Через минуту после первого удара самолет появился снова.
Взрыв произошел во дворе жилого комплекса. По словам очевидцев, в это время там отдыхали от жары несколько семей, играли дети. Снаряд разрушил несколько зданий вокруг двора. Газета отмечает, что кадры с места, полученные от сотрудников скорой помощи "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски"), "слишком ужасны, чтобы их описывать".
Несколько жителей лагеря в момент бомбардировки отдыхали во дворе после игры в футбол. В числе жертв, по словам очевидцев, также оказались женщины со своими детьми, вышедшие на улицу подышать воздухом.
Ранее в этом году редакция NYT получила якобы тысячи записей переговоров российских и сирийских пилотов, выполняющих бомбардировки в Сирии, отмечается в статье. Журналисты потратили месяцы на то, чтобы перевести и расшифровать кодовые слова, подтверждающие запуск снарядов, в том числе различные русские фразы: "Сработал", "Отправил конфету" и "21".
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Сирия
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