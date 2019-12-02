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Политика

Новый авианосец обойдётся России в 300-400 миллиардов рублей 

Популярная механика + ещё 7 1 час назад
Названа стоимость нового авианосца России
Фото: РИА Новости
При этом средств на разработку и строительство корабля в текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018—2027) не заложено.
В настоящее время военно-морской флот России имеет только один авианесущий крейсер — "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тысяч тонн — который находится в ремонте. Грядущий авианосец должен быть водоизмещением 70 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.
"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн", — приводит издание слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.
Предложены несколько концепций авианосца — разработанный Невским ПКБ проект авианосца "Ламантин" водоизмещением 80-90 тысяч тонн с 60 летательными аппаратами и анонсированный Крыловским научным центром проект авианосца "Шторм" водоизмещением 80-90 тысяч тонн для 90 летательных аппаратов. При этом все проекты предусматривают размещение беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, ранее появилась информация, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружений до 2027 года и стартуют в 2023 году.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Невское ПКБ , РИА Новости
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