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Армия

Военная полиция России провела патрулирование по четырем маршрутам на севере Сирии 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Военные РФ отчитались о патрулировании в Сирии
Фото: РИА Новости
Российские военные полицейские провели в понедельник патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, также армейская авиация РФ выполнила воздушное патрулирование на севере арабской республики. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгекли, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка, — сказал он. — Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Кобани — Метрас — Умм-Миаль — Квайрес.
22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Владимир Путин , Ракка , Сирия
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